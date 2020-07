Comme à Mons ou Braine-le-Comte, il faudra désormais obligatoirement porter un masque dans l'hyper-centre de Soignies. Mais également sur les parkings des centres commerciaux. La mesure entre en vigueur ce mercredi 29 juillet et restera d'application jusqu'à nouvel ordre.

En dehors de ces zones, il faudra également se couvrir le nez et la bouche à chaque fois que la distance de sécurité d’1,5 m ne pourra pas être respectée. "Au vu de l’évolution de la situation et des dernières décisions prises par le CNS, je pense qu’il est indispensable d’intensifier la prévention si on veut limiter au maximum la reprise de l’épidémie", justifie la bourgmestre Fabienne Winckel.

Deux exceptions seront cependant faites à cette obligation. La première concerne les personnes exerçant une activité professionnelle qui nécessite un effort physique important. La seconde concerne les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales. Ces dernières sont autorisées à utiliser un écran facial.

"La seule façon d’éviter un confinement tel que celui que nous avons déjà connu est de respecter scrupuleusement ces règles", insiste la bourgmestre. "L’obligation du port du masque dans ces zones fréquentées est proportionnée à la situation sanitaire actuelle. Si celle-ci devait se dégrader au sein de notre commune, des mesures plus contraignantes seront prises. Nous avons tous un rôle important à jouer dans l’éradication de cette épidémie. Il en va de la responsabilité de chacun."