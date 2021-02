On le sait, les communes du pays se mobilisent depuis plus d'un an pour venir en aide à leurs acteurs économiques. À Soignies, plus de 800 000 euros avaient déjà été débloqués l'année dernière. Et en 2021, la Ville épaule un peu plus ses citoyens avec une nouvelle aide. Le montant s'élève à 700 000 euros, ce qui fait, au total, plus d'1 500 000 euros investis. C'est dire le soutien inconditionnel des autorités communales.

La Ville souhaitait s'occuper, dans un premier temps, des allègements fiscaux. Le premier concerne les débits de boisson notamment pour les cafetiers. Durant toute l'année 2021, le secteur sera exonéré totalement des taxes communales en la matière. Le plan comprend également les forains et les maraîchers. "Nous sommes conscients de la chance que nous avons, à Soignies, d'avoir encore des fêtes foraines et des marchés familiaux, pour une ville de notre gabarit", déclare la bourgmestre, Fabienne Winckel. "C'est pourquoi nous avons décidé de supprimer la taxe sur l'occupation du domaine publique." Les "dancings" seront eux aussi exonérés lors de cette année.

À Soignies, les taxes pour le secteur de l'Horeca sont peu nombreuses. Malgré tout, la commune a décidé de prendre une mesure pour eux aussi. Les restaurateurs, bouchers, agriculteurs et bien d'autres métiers seront exonérés sur les dix premiers kilowatts au niveau de la taxe de la force motrice. Une aide qui représente 39 000 euros pour la Ville.

Une prime de soutien à la relance, d'un montant de 1000 euros, est également mise en place sous forme d'une prime défiscalisée. Au total, ce sont 150 activités sonégiennes qui sont concernées. On retrouve notamment les restaurations, les cafés et bars, les traiteurs, les centres liés au bien-être et à la beauté, les coiffeurs mais aussi les centres de culture physique et les services de tatouage et de piercing. "Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l'économie, confirme la décision de prolonger la défiscalisation", confie Fabienne Winckel. "La date prévue était jusqu’au 31 mars, mais ils ont choisi de la prolonger jusque fin juin 2021. C'est une très bonne chose." Les Sonégiens doivent rentrer un dossier entre le 1er mars et le 30 avril.

Quant au milieu associatif, fortement ralenti par la crise sanitaire, un chèque activité sera proposé aux enfants entre 4 et 18 ans. En tout, ce sont 4730 Sonégiens qui auront le droit de dépenser ce bon de vingt euros dans les mouvements de jeunesse mais aussi dans leur club sportif. Un dossier est à compléter, il est voulu "très simple au niveau administratif car nous voulons vraiment que ces chèques soient utilisés."

Au niveau des clubs sportifs, deux mesures sont en place. Si le club occupe une infrastructure communale de manière régulière, alors la Ville donne accès gratuitement à son bâtiment. D'ailleurs, cette dernière a également décidé d'augmenter de 10 000 euros l'enveloppe dédiée à la prime d'aide au fonctionnement. "Elle concerne uniquement les clubs qui possèdent leurs propres infrastructures et qui pratiquent un sport collectif", précise Fabienne Winckel. "Nous passons donc de 80 000 euros à 90 000 euros."

Les autres clubs ne sont pas laissés de côté, puisqu'un fond d'un montant de 10 000 euros leur a été créé. Ces clubs sportifs pourront bénéficier jusqu'à 2 000 euros d'aide. "La commune prendra en charge 30% des frais occasionnés en 2020, surtout en ce qui concerne des frais de remboursement et des loyers", ajoute la bourgmestre.

Rassurez-vous, l'ensemble de ces aides n'augmentera pas les taxes communales pour les citoyens de la Cité de Saint-Vincent.