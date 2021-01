Avec l’arrivée des nouvelles cartes, "eID", les débats sur le prix ont refait surface. En 2016, il était fixé à 25,40 €, depuis, le montant a bien augmenté. Chaque citoyen belge paie pour sa carte d’identité, la somme du coût de fabrication de la carte à laquelle s’ajoute une redevance communale. Cette redevance correspond au coût du service administratif et varie en fonction de chaque commune.

À Soignies, le renouvellement de la carte est fixé à 40 €. Dans le Hainaut, c’est d'ailleurs la commune où le prix est le plus élevé. "Nous sommes peut-être la commune où les cartes d’identité sont les plus chères mais la durée de validité est la plus longue", justifie Marc Verslype, Échevin de l’État civil/Population. "Quand on compare le prix de celles-ci, beaucoup de communes pratiquent une durée de validité de 5 ans. Cette dernière est fixée par le conseil communal dans le cadre du budget. Les Sonégiens ne paient finalement que 4 € par an pour leur carte d’identité."

Mais force est de constater que de nombreuses communes belges appliquent également une validité de 10 ans avec un prix moindre. Dans la région, c’est le cas de la ville de Binche, où, le tarif est divisé par deux et s’élève à 19,10 €, ce qui revient à un coût d'1,9 € par année.

Mais l'élu sonégien avance d'autres arguments pour défendre le coût de la carte d'identité dans la Cité Saint-Vincent, et notamment la gratuité de certains services et autres documents administratifs, comme les certificats de bonne vie et mœurs ou encore les changements de domicile. "Le service population et état civil assure beaucoup de services dans la gratuité et cela relativise alors le coût de la carte d’identité."

Si sur les réseaux sociaux, ce montant en fait réagir plus d’un, à l'administration communale, les contestations sont peu nombreuses. "Nous n’avons plus de réclamations et plus aucune interpellation au niveau de l’opposition. Après plusieurs années, cette augmentation a finalement été acceptée."