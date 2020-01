Le nouveau centre commercial à l'entrée de Soignies, c'est fait. Le nouveau rond-point pour y accéder, c'est fait aussi. Les aménagements principaux sont en tout cas terminés. Il ne reste plus qu'à y effectuer quelques travaux de plantations, de marquages et de l’éclairage public. Place ensuite au dernier élément du projet de revitalisation de cette zone autour du viaduc : la création d'une passerelle cyclo-piétonne.

Concrètement, cette liaison viendra se greffer à l'extérieur de l'actuel viaduc qui enjambe le chemin de fer. La voirie consacrée aux piétons et aux cyclistes sera isolée de la circulation des voitures du Boulevard Roosevelt par une bande de végétation. Elle permettra un accès facile et sécurisé afin de relier le centre-ville avec le complexe commercial Les Archers mais aussi avec le futur quartier de 564 logements qui verra le jour dans les prochaines années au ZACC des Aulnées.

C'est d'ailleurs grâce au centre commercial et au futur quartier que cette passerelle verra le jour. Sa construction sera en effet entièrement financée grâce aux charges d'urbanisme imposées aux deux promoteurs immobiliers. Il ne reste désormais plus qu'à entreprendre les grandes manoeuvres. "Vu qu'il s'agit d'une route régionale qui passe au-dessus du chemin de fer, bous travaillons en collaboration avec Infrabel et le Service Public de Wallonie pour y arriver", confie la bourgmestre Fabienne Winckel (PS).

La première étape consiste à conclure une convention entre les différentes parties et d'ensuitei dégager des moyens afin d'installer de nouveaux gardes-corps. "Il faut mettre ces gardes-corps avant de débuter les travaux de la passerelle car on ne pourra plus aussi facilement effectuer ce remplacement une fois qu'elle sera construite. Dans un second temps, le SPW travaillera pour lancer le cahier des charges et attribuer le marché à une entreprise. Les travaux pourront alors débuter."

La passerelle cyclo-piétonne du viaduc de Soignies ne verra donc pas le jour avant 2021 ou 2022.