En septembre dernier, les gestionnaires du site de la carrière Tellier des Prés situé à Naast ont décidé de s'associer à l'entreprise Perpetum Energy, un producteur d'énergie verte, pour mettre en place trois éoliennes sur le terrain de la carrière. Ces éoliennes permettraient également de produire de l'énergie qui serait autoconsommée par Sagrex et le groupe Pierre Bleue Belge, les exploitants de la carrière.

Bien qu'énergiquement intéressant, le projet n'a pas fait l'unanimité. En effet, l'ONG, "Don Quichotte du Tellier" met même en avant la contre-productive des éoliennes. "Je suis en train de m'informer là-dessus et, de plus en plus, je me rends compte que c'est une arnaque pas possible !", s'exclame Daniel Haulet, fondateur de l'ONG "Don Quichotte du Tellier". "Cela coûte 2 fois plus cher et cela pollue deux fois plus de CO2. Ça ne marche pas mais on vous impose cela en disant "Ah bah c'est Green, tout va bien". Pour avoir une ville propre, on détruit les campagnes, on détruit la biodiversité, ..."

En plus de ce doute quand au rendement et à l'intérêt énergétique d'implanter 3 éoliennes sur la commune de Soignies, Daniel Haulet remet également en question la procédure d'information liée à ces éoliennes. En effet, si l'entreprise Perpetum Energy a organisé une réunion d'information préalable (une RIP) avec les citoyens. "Quand il y a eu la RIP au niveau des éoliennes, cela n'a pas été tenu par une autorité publique indépendant, ce sont les promoteurs qui ont tenu la présidence", explique Daniel Haulet. "Il n'y a donc pas de neutralité. Il y a, au niveau de la Région Wallonne, 24 points d'annulation de l'implantation de ces éoliennes simplement par non-respect des citoyens. A côté de cela, vous avez une communication formelle au niveau de Sagrex qui dit qu'ils veulent travailler avec les riverains..."

Fermement opposé au projet, Daniel Haulet évoque un troisième argument quant à l'installation de ces éoliennes. Pour le défenseur de la biodiversité, ce projet produit avant tout une conséquence économique pour le citoyen. "Depuis 2000, quand le parti écologique était au pouvoir, il a dit "je ne veux plus de nucléaire, je veux des éoliennes et je veux du photovoltaïque". Qui paye les conséquences ? C’est nous, les consommateurs avec le prix de l’énergie qui monte", précise Daniel Haulet. "Ce sont des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, il faut arranger le réseau car il n’est pas prévu pour. Qui paye le réseau ? C’est nous. Tout est construit à travers le Green Washing qui se passe derrière".