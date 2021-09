C'est la toute dernière ligne droite pour le recyparc de Soignies, situé chemin Saint-Landry. Fermé depuis un an pour des travaux de rénovation et d'extension, le site est quasiment prêt à rouvrir ses portes aux Sonégiens et aux habitants des communes environnantes, membres de l'intercommunale Hygea., confirme-t-on du côté de l'intercommunale qui n'a pas encore de date précise d'ouverture à annoncer.

"A priori, ce sera pour début octobre. En ce moment, nous mettons le paquet sur le recyparc de Dour, qui rouvre la semaine prochaine." Juste après, Hygea pourra se focaliser uniquement sur celui de Soignies, dont l'accessibilité a été transformée. Le recyparc mis à jour comptera 22 conteneurs contre 15 auparavant et recueillera 26 sortes de déchets contre 21. La surface a été étendue et la mobilité a l'intérieur et à l'extérieur du site devrait être plus facile: des nouvelles voiries, plus larges, ont été aménagées et cela permettra le passage de deux véhicules. Des voiries spécifiques seront prévues pour la circulation des camions. Le recyparc sera également équipé d'un espace réservé à la collecte de biens réutilisables, ce qui fera la promotion du réemploi.

Le recyparc provisoire du chemin de la Guelenne mis en fonction le temps des travaux de rénovation et d'extension fermera ses portes la veille de la réouverture du recyparc initial.