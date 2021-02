On le sait, l’année 2020 a été plus que difficile pour les restaurants et brasseries. C’est notamment le cas d’Au Quartier Gourmand à Soignies. Installé seulement depuis le mois de septembre 2019, le restaurant n’a eu que très peu de temps pour trouver sa clientèle puisque sept mois plus tard, l’ensemble du secteur fermait ses portes pour un premier confinement. « J’ai une petite salle, à l’arrière de l’établissement, où je servais sur le temps de midi des lunchs à mes clients », explique Delphine Plancq, restauratrice. « Lors du premier confinement, j’ai dû fermer boutique. Je n’ai pas eu d’autres choix que de puiser dans mes réserves. Ensuite, j’ai pu rouvrir la salle mais le service était très compliqué avec les mesures à prendre. »

Mis devant le fait accompli, Delphine n’a pas eu d’autres choix que de trouver une solution si elle ne voulait pas mettre les clefs sous la porte. C’est à ce moment que lui ai venu l’idée de traiteur. « C’était déjà une de mes volontés de proposer des plats à emporter », déclare la restauratrice. « C’était prévu pour plus tard, le temps de m’installer et de trouver le moyen de tout combiner car je suis seule à y travailler. Je me suis adaptée à la situation. »

© D.R.

Un changement qui passe aussi par ses menus. La restauratrice propose plusieurs packs, spécialement pensés pour la situation. Delphine met en vente des paniers anniversaires. Des plateaux composés de charcuteries et fromages, des produits locaux et frais. Son idée lui ait venu d’un de ses clients. « La personne m’a demandé si je faisais des plats pour les évènements », raconte Delphine. « La cliente voulait en fait déposer un plateau à son amie pour son anniversaire et le déguster à distance, en appel vidéo, avec son amie. J’ai trouvé l’idée géniale et depuis, plusieurs clients sont venus m’en acheter ». Dans ce plateau, vous pouvez aussi y rajouter la boisson de votre choix, ce qui fait évidemment varier le prix.

Et la restauratrice ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Son restaurant met aussi, à la disposition des étudiants, des menus vitaminés. Potages, pâtes, plats végétariens et même des desserts, tout est prévu pour les jeunes adultes. « Je voulais trouver une solution pour cibler les jeunes », explique Delphine. « Je me suis dit qu’il serait bien de leur faire des packs pour eux partir en kot, quand ils n’ont pas le temps de cuisiner. Finalement, avec le supérieur fermé, c’est un petit succès ».

Mais l’idée aura permis d’attirer les étudiants pour une autre raison : les parents. Delphine constate que les jeunes viennent plus souvent lui demander des cadeaux pour les parents. Les produits sont, certes, plus onéreux qu’en grande surface, mais la qualité est au rendez-vous.

Les restaurateurs de Soignies ne manquent pas d’idées pour palier à la situation et les Sonégiens répondent présents.