Le principe: un numéro unique pour toute question ayant trait à l'autonomie.

On connaissait M. Spock, le légendaire personnage aux oreilles pointues de Star Trek mais, à Soignies, il faudra désormais faire connaissance avec SPOCS , le Service Personnalisé d'Orientation et de Coordination Sociales. Ce nouveau service voit le jour dans la région de Soignies et sera actif dès janvier 2022.



Le SPOCS est né de la volonté d'offrir un point de contact unique afin de pouvoir proposer rapidement une réponse adaptée à chaque situation et besoin liés à l'autonomie. Il est le fruit de la collaboration entre trois partenaires, les asbl MMI (Maison Marie Immaculée), APPA et APPA-TS. Spécialisées dans l'accompagnement des personnes âgées dans le maintien de leur autonomie ou dans leur hébergement, les associations ont voulu s'unir pour proposer une offre complémentaire et globale, conscientes de la difficulté de savoir vers qui se tourner en cas de problème.