C'est devenu une véritable coutume à Soignies. Après les fêtes, les sapins des Sonégiens sont collectés devant les habitations. Mais pas par n'importe qui. Ce sont des chevaux de trait qui tirent les remorques nécessaires à la collecte. Les attelages traversent ainsi les rues de Soignies mais aussi celles des villages (Thieusies, Casteau, Naast, Neufvilles, à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies et à Horrues).

Une carte reprenant les différentes rues desservies est à disposition mais il s'agit en général de toutes les rues autour du centre des villages ainsi que de certaines artères plus importantes. "Nous demandons évidemment de bien vouloir débarrasser les sapins de toutes décorations, pots et guirlandes et de présenter à la collecte uniquement des sapins de Noël naturels", précise la Ville de Soignies.

Cette collecte débutera dès ce samedi 9 janvier par Soignies. Le lundi 11 janvier, direction Thieusies, puis Casteau dès le lendemain. La fin de la collecte s'effectuera le vendredi 15 janvier à Naast et le samedi à Neufvilles, à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies et à Horrues. "Les riverains des rues desservies par les attelages pourront placer leurs sapins devant leurs habitations la veille du jour de passage à partir de 18 heures. Les collectes débuteront tôt le matin, il est donc vivement conseillé de sortir les sapins la veille."

Pour les habitants des rues non-desservies par les attelages, des lieux d’apports volontaires seront mis en place dans chaque village ainsi que dans le centre de Soignies. Ces points d’apports volontaires seront délimités par des barrières Nadar et les Sonégiens pourront y déposer leurs sapins à partir de 16 heures, la veille du jour de collecte.