Le champ d'action du dispositif "Get Up Soignies" sera élargi.

"Get Up Soignies", c'est un programme que la Ville de Soignies a mise en place en avril 2021 pour soutenir l'activité commerciale à la suite de la crise sanitaire. Elle propose une prime loyer et/ou une prime d'aide à l'installation et se veut complémentaire au dispositif Créashop, un programme wallon d'aide à la création commerciale et dont bénéficie Soignies.

Le programme "Get Up" était jusqu'à présent réservé à certains types de commerces: les établissements d'équipement à la personne, de loisirs et d'HoReCa moyenne gamme. Le règlement a été amendé lors du dernier conseil communal pour élargir les conditions d'octroi de cette prime. Car le programme, combiné à Créashop, s'est révélé très efficace: "il y a eu une forte diminution des cellules vides", rappelle la bourgmestre Fabienne Winckel.

L'effet s'est fait ressentir dans le périmètre concerné par les primes, à savoir la Grand-Place, la Place Verte, la Place van Zeeland, la Place du Millénaire, la rue de Mons et le début de la rue de la Station. La Ville a donc voulu étendre ce périmètre d'action et en a reçu l'autorisation de la part de la Région wallonne en novembre dernier, pour Créashop. Est désormais aussi éligible tout commerce s'installant dans toute la rue de la Station, la rue Ferrer, la rue de la Régence, la rue des Orphelins et la rue du Chanoine Scarmure. Par cohérence, le champ d'action de Get Up Soignies s'étendra également pour épouser ces nouvelles limites géographiques.

L'extension de "Get Up Soignies" est également thématique. Après avoir ciblé les secteurs en carence dans le centre, la Ville veut étendre les aides à d'autres pans d'activité et rend ses aides éligibles auprès des créateurs et designers, des vendeurs de produits locaux tels que les vendeurs de fruits et légumes, les boucheries, les fromageries, les confiseries-chocolateries, les torréfacteurs ou les vendeurs de produits de luxe. Avec pour objectif de diversifier le commerce sonégien qui, s'il a repris du poil de la bête ces dernières années, manque encore de variété.

La prime loyer du programme "Get Up" permet aux bénéficiaires de recevoir une subvention durant deux ans dont le montant représentera 50% du montant de loyer du bâtiment, cette prime étant limitée à un plafond de 6000€ la première année. La seconde année, la prime est diminuée de 50%. La prime d'aide à l'installation s'élève à 3000 €.