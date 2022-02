Le Rugby Club bénéficiera du terrain synthétique du Royal Soignies Sport, remis à neuf. Tandis que le terrain d'herbe du Royal Soignies Sport sera transformé en terrain synthétique.

En 2020, l'ancien ministre wallon en charge des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, avait mis en place le projet "Wallonie ambitions olympiques" devenu ensuite le projet "Wallonie ambition or". L'idée était d'améliorer les infrastructures de certains clubs sportifs wallons afin de permettre à la Wallonie d'accueillir des sportifs qui viendraient s'entrainer pour les Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024. L'ancien ministre y voyait la possibilité, pour la Région Wallonne, de profiter des retombées d'un événement international. Dans ce contexte, le Rugby Club Soignies avait été sélectionné pour faire l'objet d'une rénovation. Il bénéficiera désormais du terrain synthétique du Royal Soignies Sport qui sera remis à neuf. Le club de football Royal Soignies Sport verra, quant à lui, son terrain principal transformé en terrain synthétique.

"Le Rugby Club Soignies avait un projet d'aménagement de vestiaires et de salle de sport, de salle de musculation et de préparation et, un terrain synthétique sur son terrain", explique Marc de Saint Moulin, l'échevin chargé des infrastructures sportives. "Le dossier du Rugby club a été retenu par le ministre dans le cadre du projet "Wallonie ambition Or". Puis, le ministre a remarqué qu’il existait un très bon terrain synthétique, un terrain d’herbe et un terrain synthétique de football que le Rugby Club partageait avec le Royal Soignies Sport. Jean-Luc Crucke avait remarqué qu'il fallait un terrain supplémentaire et nous avons obtenu son accord pour transformer le tapis du deuxième terrain de Soignies Sport en un tapis synthétique mais pour protéger le club de football, nous avons également exigé une subvention pour transformer le terrain en herbe de Soignies Sport en terrain synthétique".