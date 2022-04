Les jeunes Sonégiens vont de nouveau avoir l’occasion de participer à la vie politique de leur Ville. Le conseil communal des enfants est en effet de retour à Soignies où les membres de ce dernier ont prêté serment ce mardi 19 avril à l'Espace Culturel Victor Jara. Au total, ce ne sont pas moins de 18 conseillers communaux en herbe qui auront l’occasion de découvrir la vie politique.

Scolarisés dans 13 écoles de l’entité (tous réseaux confondus) et élus préalablement par leurs camarades de classe, ces jeunes de 4ème et 5ème primaire ont eu l’occasion de prêter serment ce mardi, en compagnie de la bourgmestre de Soignies, Fabienne Winckel. Désormais reconnus comme jeunes conseillers communaux, ils pourront œuvrer à la réalisation de projets d'intérêt collectif ainsi que défendre leurs idées et besoins.

Dans les mois qui suivent, plusieurs ateliers encadrés par deux animateurs seront organisés pour permettre aux petits conseillers d'aborder différentes thématiques telles que la santé, l'environnement, le sport, les loisirs, etc. Les petits Sonégiens pourront ensuite proposer leurs idées aux différents mandataires politiques de la Ville de Soignies.

Le conseil communal des enfants est instauré depuis de nombreuses années à Soignies. Lancé en 2017, il offre une expérience enrichissante permettant aux plus petits de comprendre et de se familiariser avec le fonctionnement du pouvoir local. "Ce sera une formidable occasion pour eux de s'initier à la prise de parole, à l’écoute, au respect des autres et au travail en équipe", conclut Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. Des valeurs qui leur seront sans aucun doute utiles dans leur vie de citoyen.