La Ville de Soignies aime les cyclistes. Et les cyclistes aiment se promener à Soignies. Depuis 2016; un Réseau Cyclable Communal a été instauré. Basé sur des tracés dont la commune est gestionnaire et sur lesquels elle dispose d’un moyen d’action, ce réseau s’est appuyé sur le Schéma Directeur Cyclable régional au sein duquel Soignies est repris en tant que pôle.

L'objectif de ce réseau est de favoriser des liaisons cyclables entre le pôle de Soignies et les six villages de l’entité qui le ceinturent ; de favoriser des liaisons cyclables entre les villages de l’entité mais aussi d'envisager des connexions supra-communales avec les pôles environnants. C’est dans cette volonté de favoriser la mobilité douce et les changements de comportements pour des modes de transports durables que la Ville de Soignies dépose sa candidature pour être l’une des communes pilotes Wallonie Cyclable.

Le conseil communal a approuvé ce mardi le dossier de candidature pour l’appel à projet "Communes pilotes Wallonie cyclable 2020". Il vise la mise en œuvre d’infrastructures propres afin de développer davantage l’utilisation du vélo. Le montant maximum éligible serait de 750 000 euros pour les voiries communales sonégiennes avec une intervention régionale pouvant aller jusqu’à 80%, suivant le type d’aménagement et le niveau de prise en compte du cycliste.

À Soignies, bien que certains tronçons des voiries du SPW soient équipés de pistes cyclables, ces infrastructures ne constituent pas un réseau continu et suffisant pour connecter les différents pôles de l’entité. En effet, certains tronçons ne disposent pas de pistes cyclables et certaines pistes sont mal équipées (trop étroites ou trop proches de la chaussée…). De plus, bien que deux tronçons de Ravel aient été aménagés par la Ville de Soignies, la situation géographique excentrée de Soignies, ne permet pas de relier ces deux tronçons au reste du Ravel. Les subsides permettront d'avancer dans l'amélioration de ces problématiques.