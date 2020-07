Après sept mois de travaux, le magasin Aldi de la chaussée du Roeulx s'apprête à rouvrir ses portes. Dès ce mercredi 15 juillet, les client pourront à nouveau pénétrer dans l'enseigne sonégienne située au même endroit que l'ancienne version. A la différence que la surface de vente (1 400 m²) a considérablement augmenté grâce au rachat de la surface commercial adjacente (Tom&Co qui a déménagé aux Archers).

Lors de la construction du magasin, Aldi explique avoir porté une grande attention à la durabilité. Le magasin est équipé d’éclairage LED, un système de récupération de chaleur et de 458 panneaux solaires ; soit l'équivalent de la consommation annuelle de 32 ménages.

Dans les rayons, un accent particulier a été mis sur les produits frais (salades, jus et plats préparés). "Aldi est fier de présenter ses fruits et légumes frais dans un véritable ‘marché frais’. Des meubles en bois raffinés rehaussent la qualité des produits, et ce, sur des îlots isolés répartis dans le magasin. En outre, le client peut s'y rendre pour y trouver une belle offre de viande fraîche qui est presque à 100 % d'origine belge", explique la chaîne.

Le rayon boulangerie a également été considérablement agrandi et se situe dorénavant près de l’entrée du magasin. "Des fours flambant neufs feront cuire un large éventail de petits pains et viennoiseries plusieurs fois par jour. Tout est prévu pour en faire le magasin premier arrêt idéal, soit un magasin où le client peut trouver tout ce dont il a besoin au quotidien."

Avec ce nouveau magasin, Aldi explique vouloir accroître le confort en magasin de ses clients. "Pour arriver à notre nouveau concept de magasin, nous avons demandé à nos clients à quoi ressemblerait leur ALDI idéal à l’avenir", indique Geoffroy Gosseries, Managing Director de la centrale ALDI Gembloux. "C’est sur la base de ces réponses que l’aménagement du magasin a été repensé."