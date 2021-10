Dès ce lundi, la circulation sera perturbée sur la chaussée d'Enghien à Soignies. Des travaux visant à créer une piste cyclo-piétonne seront menés sur le tronçon situé entre la chaussée de Lessines et le chemin de l'Epinois, en entrée de ville. L'objectif est de compléter un maillon manquant pour les cyclistes et piétons entre la chaussée d'Enghien, la chaussée de Lessines et le chemin du Fayt et de sécuriser leur cheminement.

Comme ce fut le cas pendant une phase test menée début septembre, la bande centrale de circulation de la chaussée d'Enghien sera supprimée sur le tronçon concerné par les travaux. Pour permettre le bon déroulement de ceux-ci, un des deux sens de circulation sera interrompu à hauteur de la zone de chantier. Les véhicules en provenance d’Enghien ou de Lessines devront céder la priorité aux véhicules en provenance de Soignies.

Suivant l’avancement du chantier, certains carrefours devront ponctuellement être interdits à la circulation à hauteur de la Chaussée de Lessinnes, du Chemin de Tour et du Chemin de l'Epinois. Les travaux démarrent donc ce 11 octobre et doivent durer 30 jours ouvrables, hors intempéries. Pour éviter de trop importantes perturbations, deux itinéraires de déviation seront conseillés, via la route de la Pierre Bleue et la rue de Neufvilles et via la N57/contournement nord.

Le montant de ces travaux s'élève à 135 000 €, pour lesquels la Ville de Soignies a obtenu un subside de 99 000 €.