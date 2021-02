Il y a du changement au Rugby Club de Soignies. Au printemps, le club entamera les rénovations de ses infrastructures. De grands projets vont donc être mis en place par la Ville. Avec plus de 500 membres inscrits, le Rugby Club veut s'agrandir. "écrit la Ville sur son site. Avec de tels objectifs, la Ville de Soignies place la barre haute. En effet, le club espère devenir un centre d'entraînement dans le but de préparer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Et les rugbymen de Soignies profiteront d'une nouvelle pelouse dans les prochains mois avec un terrain synthétique. En plus, d'autres aménagements sont prévus comme la construction de locaux pour des vestiaires, une salle de musculation, une infirmerie et une salle de kinésithérapie. Tout a été réfléchi, puisque le club sera également équipé de câbles pour des retransmissions via internet et la télévision. L'éclairage sera aussi revu. " Le futur centre d'excellence", comme qualifié par la Ville, souhaite devenir un centre d'entraînement performant pour les différentes équipes. Un pôle, où de jeunes talents pourraient être repérés.

Et il y aura du foot aussi ! Les clubs de football de la commune rejoindront le projet. "La Ville et les clubs concernés se sont mis au tour de la table pour réfléchir à ce beau projet", explique la Ville de Soignies. " En 2022, la carpette du terrain synthétique que se partagent aujourd'hui les deux clubs sera remplacée et adaptée à la pratique du rugby". La pelouse du terrain de football sera elle aussi remplacée et les vestiaires de Soignies Sports seront rénovés.

Un dernier changement sera apporté au parking du club. En plus des 144 places déjà existantes, 60 nouvelles seront créées par la Ville de Soignies le long du terrain de rugby mais aussi au chemin Tour Lette. Les travaux sont prévus pour le début du printemps, avant le commencement de ceux de la place Wauters et de la rue Emile Vandervelde.

C'est grâce à un subside Wallonie Ambition Or et au soutien de la Ville de Soignies que le projet sera possible. Ces derniers apporteront une aide financière au projet. Plus de 1 650 euros seront donnés par la région wallonne alors que 100 000 euros le seront par la Province du Hainaut. Le reste sera financé par la Ville de Soignies et le club lui-même, chacun respectivement : 370 000 euros et 83 108 euros. Un montant total de plus de deux millions d'euros donc ! Les deux investigateurs du projet n'ont pas lésiné sur les moyens.