Il ne reste plus qu'un jour pour pouvoir visiter les dessous du site archéologique en cours sur le site de la Cité des Jeunes. Depuis le 7 mars dernier, l'Office du tourisme de Soignies organise deux visites hebdomadaires pour les personnes souhaitant découvrir le déroulement et l'organisation de fouilles archéologiques. Désormais, il ne reste plus que ce samedi de 16h30 à 17h30 pour pouvoir visiter le site archéologique en cours à la rue Henry Leroy, non loin de la Collégiale Saint-Vincent.

L'idée est ainsi de découvrir, à la fois, l'historique des lieux et le travail des archéologues professionnels et bénévoles. En 1990 déjà, deux tranchées avaient été creusées sur le site de la Cité des jeunes par le cercle archéologique sonégien. Celles-ci mirent à jour de nombreux vestiges du 16ème et 17ème siècles. Les archéologues avaient trouvé des pièces de monnaies issues du 17ème siècle et des tuiles de toits gallo-romains.

32 ans plus tard, l'opération archéologique est renouvelée grâce à une collaboration entre le Cercle archéologique de Soignies et la Fédération des Archéologues de Wallonie et Bruxelles (FAW&B). Menées à la fois par des professionnels, des étudiants en archéologie de l'Université Catholique de Louvain et des bénévoles, ces fouilles sont l'occasion de découvrir des pans de l'histoire, la manipulation d'outils propres aux archéologues et les bases de l'archéologie pour les novices passionnés d'histoire.

Les personnes souhaitant visiter les lieux peuvent assister à une visite guidée peuvent donc se rendre sur le chantier ce samedi 19 mars de 16h30 à 17h30. Les groupes privés ou scolaires sont d'abord priés de réserver leur visite à l'adresse email : faw@federationdesarcheologues.be.