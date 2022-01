ME

ME

ME

Dans le cadre des travaux réalisés par l’entreprise Proximus afin d’installer la fibre optique à Soignies, plusieurs chantiers viendront perturber la circulation du centre-ville.

Du mardi 11 au samedi 15 janvier inclus, la rue du Lombard sera fermée à la circulation dès la fin du marché hebdomadaire (13h).

La rue restera accessible aux piétons et aux cyclistes. Les commerces seront également accessibles. Une déviation sera organisée via la rue de la Régence et la rue des Orphelins pour rejoindre la Place Verte.

Du jeudi 13 au vendredi 14 janvier : la circulation sera fermée à hauteur du parvis de la Collégiale Saint-Vincent. La rue de la Régence sera uniquement accessible aux riverains via la rue de Mons.