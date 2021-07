Le service SOPHIA, intégré au Planning familial des FPS de Soignies, est actuellement le seul service spécialisé de Belgique francophone dans l’intervention et la prise en charge des situations de harcèlement chez les jeunes. Créé en janvier 2020, le service accumule pas mal d’expérience grâce à son personnel. Et sur ces deux dernières années, le constat est clair : le service est fortement sollicité à hauteur de 1300 situations à traiter par an. SOPHIA devient donc sous-dimensionnée pour répondre aux demandes urgentes et souvent dramatiques.

"On intervient de plus en plus pour des communes en dehors de Soignies comme Binche, Anderlues, Charleroi et même sur la région de Liège parfois", explique Alessia Fretto, psychologue au service SOPHIA. "Il manque un service central pour les victimes de harcèlement et les parents de ces victimes, qui ont souvent du mal à s’y retrouver en Wallonie. C’est dans cette optique que nous avons pensé à créer un centre de référence Harcèlement en Hainaut."

En partenariat avec l'ASBL "Les Mots de Tom", fondée par des parents endeuillés par le harcèlement, le projet prévoit la prise en charge des jeunes victimes par une équipe pluridisciplinaire. Psychologues, juriste, intervenants de terrain comme des éducateurs, l’objectif est d’apporter du soutien adapté. "Nous nous sommes rendu compte que peu de personnes dans le milieu scolaire étaient formées correctement à ce fléau", précise Alessia Fretto. "À court terme, le centre aurait également comme fonction de former le personnel de l’enseignement qui le souhaite."

D’ici trois à cinq ans, l’idée est de rendre autonomes les écoles, avec une aide occasionnelle du centre de référence. L’objectif est également de couvrir un territoire plus vaste. Un projet qui nécessite toutefois des financements considérables. "Notre espoir est de trouver des groupes et élus politiques pouvant soutenir l'émergence de ce projet en Hainaut", ajoute la psychologue. "À ce jour, les communes de Binche, Écaussinnes, Courcelles, Merbes-le-château et Erquelinnes se sont montrées intéressée par le projet. Mais nous avons besoin de moyens pour atteindre nos objectifs. Et je crois qu’il est important d’agir dans ce triste phénomène amplifié par les confinements."

Le service SOPHIA lance donc un appel à l’aide aux élus politiques.