Sur un fond de crise sanitaire depuis maintenant deux ans, la Ville de Soignies a du procéder à un réajustement de certains de ses projets (soutien au développement économique, soutien aux ménages, aménagement d'espaces verts, ...). Trois priorités orientent le budget 2022 : maintenir un cadre de vie agréable ; dynamiser la ville à la fois sur le point économique et festif et, rester une ville intrusive.

Au programme, notamment : l'entretien des voiries ; le fleurissement de la ville et des villages de l'entité ; la participation à la foire de Libramont ; le soutien aux clubs sportifs et aux mouvements de jeunesse ; la revitalisation de l’espace public ; le soutien des événements commerciaux tels que la braderie ; le soutien à l'associatif local ou encore l'augmentation de la dotation du CPAS d'un peu plus de 100.000 euros.