Cette année encore, le programme d'initiation à la course à pied "Je cours pour ma forme" revient à Soignies. L’initiative s’adresse aux personnes peu ou pas sportives mais qui souhaitent améliorer leur condition physique grâce à la course à pied. L’inscription est ouverte à tout le monde dès l'âge de 12 ans. Le but ? Arriver à courir 5km en 40min sans s’arrêter pour les participants du premier niveau. Cette année, les sessions de course se dérouleront les mardis à 19h. Une séance d'information est organisée ce soir à 19h au Rugby Club Sonégien, au Chemin Tour Lette à Soignies.

Le programme se décline en 4 niveaux répartis chacun sur 12 semaines pour lesquels la difficulté augmente, évidemment, de niveau en niveau. Dès lors, pour le niveau 2, l’objectif final des coureurs sera de parcourir 8 à 10km ou de courir une heure sans s’arrêter. Le niveau 3 propose 3 variantes. Le niveau est destiné aux participants déjà capables de courir 10 km et qui souhaitent soit acquérir plus de vitesse, plus d’endurance en vue de courir 15km ou un semi-marathon soit maitriser les difficultés du terrain (côtes, bois, terrain glissant, ...). Enfin, le niveau « renforcement et équilibre » s’adresse aux coureurs qui souhaitent apprendre à mieux courir. Le niveau est ouvert à tous et s’étale sur 6 semaines.

Un niveau préparatoire existe également pour les personnes qui souhaitent se mettre à niveau afin de prendre ensuite part au niveau 1. Il s’adresse à des personnes fragilisées par l’âge, le surpoids ou par une revalidation, à titre d’exemple.

Un cycle du programme s'organise donc sur un trimestre qui débute, généralement, en janvier, en avril, en juillet ou en octobre. Il s'agit de 12 semaines de courses à raison de 3 séances hebdomadaires dont une minimum est encadrée par l'organisateur officiel. Lorsque ce dernier n'est pas présent lors de la deuxième et de la troisième séance, le programme d'entrainement sera remis aux coureurs afin qu'ils puissent l'exécuter au départ de chez eux, par exemple.

Plus que la course à pieds et la condition physique, les objectifs principaux de ce programme restent la santé et la convivialité. Un diplôme sera remis à tous les participants à la suite d'un test de fin de cycle.