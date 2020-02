La première avait été installée en 2015 à côté de la gare.

Bonne nouvelle pour les amoureux de lecture et de partage : quatre boîtes à livres viennent d'être installées sur le territoire de Soignies. Une boîte a pris place à côté de l’étang du Parc Pater de Soignies, la deuxième a été installée dans le Parc de Naast à côté de la plaine de jeux, la troisième est située à Casteau à l’entrée de la place des Castellois et la quatrième a pris ses quartiers en face de l’église de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies.

Chaque boîte, confectionnée par les menuisiers du service des travaux de la Ville de Soignies, permet d'accueillir une trentaine de livres. Le principe est très simple : chaque citoyen peut y déposer librement un ou plusieurs bouquins et/ou en reprendre. Et ce, à n’importe quelle heure de la journée et sept jours sur sept puisque la boîte n'est pas fermée à clef. "Tout se base sur l’échange, le partage et le respect. Nous comptons donc sur vous pour faire vivre ces boîtes", commente la Ville de Soignies.

Une première boîte a livre avait été installée dans la Cité de la pierre bleue en 2015. A l’initiative de la bibliothèque, elle avait pris place en face de l’entrée de la gare de Soignies. "Fort du succès rencontré, la Ville s’était engagée à travers l’une des actions de son récent Programme Stratégique Transversal (P.S.T.) à créer une librairie éphémère au cœur d’espaces verts avec du mobilier urbain, en collaboration avec la bibliothèque communale."