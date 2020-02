Le plan général d'urgence est d'intervention vient d'être approuvé.

Une explosion dans une usine, une attaque terroriste, un accident ferroviaire, un incendie d'ampleur, des inondations importantes, un effondrement... On souhaite évidemment que rien de tout cela ne se produise. Mais à Soignies, on préfère se parer à toute éventualité. C'est pourquoi un plan général d'urgence et d'intervention a été voté ce mardi soir lors du conseil communal. Ce document permet d'assurer l'organisation des services de secours lors d'une catastrophe.

"Ce plan doit prévoir toutes les mesures à prendre et tout le processus à déclencher", détaille la bourgmestre Fabienne Winckel (PS). "Il faut par exemple déterminer dans quel local est organisé le poste de commandement opérationnel, à quel endroit peut être établi un hôpital d'urgence, où est prévue la salle de presse, etc. Cela comprend aussi une liste de personnes rappelables dans tous les services nécessaires. Notons qu'en cas de catastrophe qui dépasse les frontières communales, il est prévu que le Gouverneur reprenne les commandes mais en se basant sur notre plan."

Soignies est la première commune de la région du Centre à adopter ce plan qui sera soumis à quelques exercices pratiques prochainement. "Nous sommes les premiers mais toutes les communes seront obligées de mettre en place un plan d'urgence, en espérant évidemment de ne jamais devoir l'activer. Le 17 mars, la Province du Hainaut viendra à Soignies donner une première formation. Une simulation de catastrophe sera réalisée et nous devrons la gérer d'un point de vue opérationnel."

Dans le local servant de quartier général, la bourgmestre et les responsables des différents services seront placés en conditions réelles, avec des imprévus rajoutés dans le scénario concocté par des experts de la Province. "Nous devrons être réactifs, comme dans une situation réelle. C'est aussi l'occasion de rassembler autour d'une table des représentants des pompiers, de la police, les services médicaux, le service logistique et le service communication."

En parallèle, le conseil communal a aussi fait passer un plan d'intervention psychosociale qui a pour objectif d'assurer la prise en charge de personnes sinistrées, à Soignies ou ailleurs.