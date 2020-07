Le conseil communal réuni ce jeudi soir n'a pas dû débattre très longtemps lorsqu'est arrivé le moment de voter une motion de soutien aux travailleurs d'Avery Dennison. Les quatre groupes politiques (PS, Ensemble, MR et Ecolo) se sont montrés unanimes : il faut trouver des solutions pour les 220 travailleurs de l'usine sonégienne dont l'emploi est menacé.

Les élus sonégiens s'engagent donc à transmettre une motion à la direction de l'entreprise Avery Dennison mais aussi aux autorités régionales, fédérales et même européennes. Le texte demande d'abord à l’entreprise de "tout mettre en œuvre afin de permettre la continuité de son activité économique tout en maintenant un maximum d’emplois dont l’ensemble des contrats à durée indéterminée".

Une autre requête auprès de la direction du groupe américain est de "prévoir des mesures d’accompagnement de rigueur pour ses travailleurs ainsi que la poursuite des investissements envisagés notamment jusqu’ici pour le site de Soignies". Tout en invitant les autorités régionales, fédérales et européennes "à prendre et renforcer une série d’initiative pour soutenir le secteur économique fortement touché par la pandémie liée au Coronavirus".

Pour rappel, Avery Dennison a annoncé le 18 juin 2020 vouloir supprimer 250 emplois en Europe dont 220 emplois à Soignies, dans les prochains mois. Dans un premier temps, l’entreprise ne compte pas reconduire les 135 CDD engagés tandis que 85 travailleurs en CDI sont aussi menacés. En sachant que sur près des 720 travailleurs employés jusqu’à présent, 250 ont été recrutés entre mars 2018 et mars 2019.

Mais le déclin accéléré des volumes (plus de 40%) et des marges causées par des tendances économiques actuelles et la pandémie de Covid-19 ont entraîné cette crise social au sein de l'usine sonégienne qui produit notamment des applications auto-adhésives pour véhicules, des étiquettes et des autocollants.