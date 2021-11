Pourra-t-on dans un futur proche relier les différents villages sonégiens de manière sécurisée à vélo, voire relier les communes voisines de Braine-le-Comte et Écaussinnes? C'est l'objectif à la cité des Carriers. La Ville a obtenu 750 000 € du plan "Wallonie Cyclable", qui doit aider les communes à mettre en place des infrastructures destinées à favoriser les déplacements à vélo. Au sein de la majorité, l'heure est désormais aux arbitrages entre les différents projets qui pourraient bénéficier de cette manne de subsides pour leur concrétisation.

Au total, six fiches-projets ont été retenues par le conseil communal sonégien, réparties en deux catégories: les liaisons à haut potentiel cyclable et les liaisons à potentiels moyens. Deux fiches sont considérées comme à haut potentiel.

La première qui concerne le square Bordet ne sera pas la plus chère puisqu'elle est budgétisée à 25 000 €. "Il s'agit essentiellement d'abaissements de bordure", explique la bourgmestre Fabienne Winckel. La seconde en revanche engloutira plus des deux tiers de la subvention wallonne: il s'agit de créer une liaison entre Neufvilles Gages et Casteau, au niveau du chemin au sud du Bois des Haies, pour un montant subsidié de 537 055 € et une charge Ville de 290 584 €. Soit un total de 827 639 €.

Le reste de la subvention pourrait se partager entre quatre projets à potentiel moyens: une liaison entre Horrues et Chaussée Notre-Dame Louvignies à 185 129 €, une liaison entre Soignies et Chaussée Notre-Dame pour 228 689 €, une liaison entre Neufvilles et Casteau via le chemin du Grand Pont pour 540 869 € et une liaison Soignies/Braine-le-Comte/Écaussinnes via le chemin des Prés à Canons pour 290 399€.

Faire des choix

Au total , cela fait un montant de 1 406 668 € correspondant à 187% du subside octroyé et une charge ville totale de 691 061 € TVAC. "Il y aura des choix à faire", constate la bourgmestre Fabienne Winckel, dont la commune n'aura jamais autant investi en matière de mobilité cyclable. "On doit le faire", insiste-t-elle. "C'est comme les travaux que nous menons actuellement à la chaussée d'Enghien. On travaille pour sécuriser autant que possible des liaisons douces. On a eu une conception très autoroutière de la mobilité pendant des années, mais ici on va aller vers un mieux", conclut-elle.

Parallèlement à ce travail, la ville de Soignies va aussi mettre à jour différents points relatif à la mise à jour du Plan Communal de Mobilité, afin de faire évoluer la vision globale de la stratégie de mobilité sur l'entité.

Enfin, en dehors de l'appel à projet Wallonie Cyclable, Soignies va prochainement réaliser une piste cyclo-piétonne à la rue Reine de Hongrie dans le cadre de l'appel à projets "Mobilité active". Le montant des travaux est estimé à 369 811 €, subsidié à 75%.