Les pompiers sont restés sur place jusqu'à ce dimanche matin.

Dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de minuit, un important incendie se déclarait dans un hangar agricole de la ferme Crusnaire, située Chemin du Tour Lette à Soignies. Les pompiers de Soignies ont clôturé leur intervention dans la nuit de samedi à dimanche et ce lundi, la vigilance reste de circonstance afin d’éviter toute reprise de feu au niveau du foin.

En effet, dans pareilles conditions, les hommes du feu laissent la paille et le foin se consumer, ce qui peut prendre du temps et donner lieu à quelques dégagements de fumées et de chaleur. "Ça arrange tout le monde : en cette période de sécheresse, ça évite de gaspiller de l’eau et ça aide le fermier qui se retrouve avec d’importantes quantités de déchets à gérer", explique un pompier.

Bref, il faudra encore du temps pour que la situation revienne à la normale, même si les pluies annoncées en ce début de semaine pourraient être d’une aide précieuse. On rappellera que d’importantes quantité de foin étaient stockées dans ce hangar, qui abritait également du matériel et des animaux. Plus d’une dizaine de bêtes avaient malheureusement succombé au cours de cet incendie.

L’intervention s’était quant à elle avérée longue pour les pompiers, mobilisés en nombre : ce sont les pompiers de Soignies et de La Louvière, épaulés par leurs collègues des casernes de Braine-le-Comte et Enghien qui étaient intervenus. Le hangar avait été totalement détruit mais le feu avait pu être circonscrit.