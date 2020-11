Dans la lutte contre le Covid-19, la solidarité entre voisins est essentielle. Encore plus particulièrement vis-à-vis des personnes isolées ou plus fragiles. C'est dans cette optique que la Ville de Soignies relance son opération "Voisins solidaires" qui se décline via une plateforme en ligne mais également sous forme d'affiches.

Par le biais d'une affiche, les citoyens sont invités à proposer leur aide au voisinage. Il suffit d'Imprimer cette affiche ou de s'en procurez une dans un commerce de proximité, de la compléter en fonction des services à proposer puis finalement de la placer à sa fenêtre ou de la glisser dans la boîte aux lettres des voisins. "C’est une solution supplémentaire pour encourager la solidarité en ville mais aussi dans nos villages où le risque de trouver des personnes isolées est plus grand", commente la bourgmestre Fabienne Winckel.

Toujours dans cet esprit de solidarité, une plateforme a été mise en ligne lors du premier confinement. Elle est toujours accessible. Toutes les demandes d'aide et propositions de bénévolat dans le cadre de la crise sanitaire y sont regroupées. Il est par exemple possible de propsoer d'offrir un soutien scolaire à distance, de promener un chien, d'aller à la pharmacie, de faire les courses ou simplement de papoter.

Enfin, en cette période de vacances scolaires, les plus jeunes sont aussi encouragés à se montrer solidaires envers les aînés en réalisant de jolis dessins qu’ils peuvent ensuite envoyer dans les Maisons de Repos de l’entité.

Rappelons qu'une ligne téléphonique gratuite a été mise en place par la commune au 0800 20 422 afin de répondre aux différentes demandes des citoyens.