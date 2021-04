Depuis l’arrivée du coronavirus, et le lancement du premier confinement, plusieurs secteurs fonctionnent au ralenti. Dans ce contexte difficile, les lancements de nouveaux projets ont été peu nombreux, par peur de les voir échouer. Un risque qui n’a pourtant pas freiné deux amis de la commune de Soignies.

Dans nos colonnes, nous vous présentions le projet de Sébastien et Thomas. En 2018, les deux Sonégiens ont lancé leur propre bière locale, Asnaise Originale. Le concept a rapidement séduit avec, très rapidement, plus de 3 500 likes sur la page Facebook. Le rêve continue, puisque les deux amis ont sorti la Asnaise Triple un an plus tard, en septembre 2019. Dans sa lancée, l'équipe a étoffé sa sélection avec la Asnaise Maison, brassée avec son propre houblon de Soignies. Et une fois encore, le succès a été présent pour cette nouvelle bière, précommandéé en totalité avant sa sortie.