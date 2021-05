Un groupe de travail a été mis sur pied pour traiter de la problématique.

La violence à l’égard des femmes reste l’une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. En Belgique, on tirait déjà la sonnette d’alarme avec déjà 13 féminicides en seulement quatre mois. Des chiffres qui font froid dans le dos, et qui rappellent le drame dans le village de Petit-Roeulx dans l’entité de Braine-le-Comte.

À Soignies, la violence à l’égard des femmes est un combat de tous les jours. "En juin 2019, la Ville de Soignies a adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe, la Convention d’Istanbul, visant à prévenir et à lutter contre toute forme de violence à l’égard des femmes", explique la Ville. "Dans la poursuite de son application, un groupe de travail a été mis sur pied à Soignies."