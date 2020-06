Cinquante personnes remporteront des chéquiers de 100 euros.

Pour aider son économie locale, la Ville de Soignies ajoute une nouvelle corde à son arc. En plus des aides déjà proposées (des exonérations de taxes et une prime "sanitaire" d’un montant forfaitaire de 150 euros), la Cité de la pierre bleue lance un concours afin d'inciter à consommer local.

En collaboration avec l'ADL et l’Association des commerçants Cosmo, la Ville met en place ce un concours estival du 19 juin au 31 juillet. Il vous suffit de vous rendre dans l'un des commerces participants et vous recevrez un bon de participation pour chaque achat effectué. A la clé: un chéquier d'une valeur de 100 euros pour chacun des 50 gagnants et un chéquier d'une valeur totale de 500 euros pour un gagnant.

Les noms des gagnants seront communiqués via le site soigniescommerces.be à dater du vendredi 21 août 2020 tandis que les chèques mis en jeu seront valables chez les commerçants participants pendant tout le mois de septembre 2020.

Liste des commerces participants :