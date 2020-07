Au printemps 2021, la place Joseph Wauters et la rue Emile Vandervelde feront peau neuve.

Voilà un important projet qui est en passe de se concrétiser à Soignies. A la demande des habitants du quartier des Carrières, le Collège communal a décidé de réaménager totalement la place Wauters et la rue Emile Vandervelde. Au-delà de la rénovation de la voirie et de l’égouttage, c’est un véritable projet pour tout le quartier qui se mettra en place dans les mois à venir.

Dès le printemps 2021, la place Joseph Wauters passera, grâce aux nouveaux aménagements, d’un endroit envahi par les voitures à un environnement plus convivial pour les habitants. "Actuellement, le stationnement occupe quasiment tout l’espace, avec une route qui fait le tour de la place", explique la Ville de Soignies. "Mais à l’avenir, on retrouvera une seule route à sens unique et des places de stationnement destinées aux riverains uniquement. La Place deviendra un lieu beaucoup plus sûr et agréable à vivre."

Des arbres rendront l’environnement plus vert et un éclairage public d’ambiance rendra les soirées d’hiver plus agréables tandis que des bancs en pierre bleue seront installés. Du côté de la rue Emile Vandervelde, un trottoir utilisable à la fois par les piétons et les cyclistes sera créé. Celui-ci se prolongera sous forme de promenade agréable tout au long de la place.

Un nouveau plan de circulation

Ce projet de réaménagement de la Place Joseph Wauters converge inévitablement sur une modification du plan de circulation au sein du quartier des Carrières. Une boucle sera d'abord créée entre la voie ferrée et le carrefour du 31 juillet afin de simplifier la circulation dans les carrefours mais surtout de regagner de l’espace en voirie à destination des usagers faibles.

De même, la boucle de circulation autour de la Place Wauters sera inversée pour inciter les parents à circuler au préalable devant le parking du rugby pour y déposer ou y reprendre les enfants qui fréquentent les écoles avant de circuler sur la Place. "Afin que le cheminement à pied ou à vélo soit continu jusqu’à l'entrée de l’école, le principe de rue scolaire sera appliqué à la rue G. Henry au niveau de la Place. Durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi, le passage devant l’église sera interdit aux véhicules."

Deux objectifs principaux sont recherchés via ces mesures. Le premier étant de sécuriser et rendre plus confortables les déplacements à pied et à vélo vers les deux écoles afin d’inciter davantage d’élèves à se déplacer de manière plus autonome tout en permettant la diminution du nombre de véhicules aux heures de pointe. L'autre but est d'optimiser l’utilisation du parking du rugby en tant que zone de « dépose minute » pour les deux écoles.

Notons que la modification de ce plan de circulation sera mise en œuvre sous forme de phase test dès cet été, une période propice à la pratique du vélo.