Dans la continuité de la campagne de soutien au commerce local lancée par la Ville de Soignies au printemps dernier, un groupe Facebook "Achetons local #soignies" a été créé dans la foulée de la fermeture du secteur Horeca. Dans un premier temps, le focus sera fait sur les plats à emporter des restaurants et traiteurs à Soignies et dans les villages afin de soutenir ce secteur particulièrement impacté par la crise sanitaire

"En quelques jours, le groupe compte déjà plus de 1 500 membres", se réjouit la bourgmestre Fabienne Winckel. "L'Horeca est un secteur qui est une fois encore particulièrement touché par la crise sanitaire. Nous avons donc souhaité réagir rapidement en créant ce groupe et en centralisant l'offre existante à Soignies et dans les villages. En fédérant une communauté autour des commerçants locaux, nous voulons encourager la population à se montrer solidaire et à continuer à consommer local pendant cette période difficile."

Le groupe permettra aussi de relayer d'autres initiatives mises en place pour venir en aide aux autres commerçants "non-essentiels" de Soignies, également touchés par la fermeture dès ce lundi. "Vous aussi vous voulez soutenir les commerçants sonégiens ? Rejoignez le groupe "Achetons local #Soignies" sur Facebook et découvrez une large gamme de plats à emporter à Soignies et dans les villages mais aussi une foule d'articles tendance et de qualité proposés par les commerçants sonégiens."