Il y a quelques jours, la direction de la résidence Héris, située à Soignies, avait de quoi se réjouir. En effet, le personnel dans son ensemble avait été testé et tous les tests étaient revenus négatifs. Ces bonnes nouvelles auraient dû permettre la réouverture des visites en chambre, sur rendez-vous uniquement et selon des modalités précises.

Malheureusement, les réjouissances n’auront été que de courte durée. "Il y a quatre jours, nous vous annoncions une excellente nouvelle, à savoir que notre personnel était négatif", explique la direction. "Seul un membre du personnel n'avait pas été testé pour cause de vacances et dans l'impossibilité de revenir. Il a donc été testé cette semaine et le résultat vient de tomber : il est malheureusement positif au Covid 19, bien que totalement asymptomatique."



Certaines dispositions doivent dès lors être prises. "Nous devons donc prendre les mesures nécessaires dans ces cas-là, à savoir isoler et tester tous les résidents avec lesquels il est entré en contact direct (les familles concernées ont été prévenues personnellement). Ce testing a lieu mardi et nous vous en donnerons des nouvelles. Nous sommes malheureusement aussi contraints, par mesure préventive, de stopper toutes les visites prévues, et ce jusqu'à nouvel ordre."

La direction se veut cependant rassurante. "Nous pouvons vous assurer que cette personne a toujours été très respectueuse et prudente dans ses contacts avec les résidents pris en charge, et aucun résident ne présente de symptômes. Courage à tous, nous restons confiants et nous vaincrons !"

Jusqu’ici, aucun cas n’avait été confirmé au sein même de la résidence.