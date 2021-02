C'est une chouette initiative que propose la Ville de Soignies. À l'occasion de la Saint-Valentin, la Ville et son agencement de développement local lancent une box spéciale amoureux. Et en plus de faire plaisir à son partenaire, les ventes aident aussi les commerces de l'entité. Au prix de 49 euros, la box en vaut 90 euros. Un cadeau 100% local et à prix abordable !

La box contient plusieurs chèques cadeaux destinés au tourisme par exemple mais aussi au secteur Horeca. "Les personnes qui achètent cette box auront la possibilité de visiter un musée à Soignies mais aussi de dépenser dans les commerces locaux, avec le chèque de 25 euros et un autre bonus de 10%", explique la bourgmestre, Fabienne Winckel. "Et on a rajouté des autres surprises pour la Saint-Valentin." Effectivement, à l'achat d'une box entre le 1er et le 14 février, les amoureux recevront une bouteille de mousseux, une rose ainsi qu'une carte "à semer". De quoi bien fêter ce jour !

En parallèle, un concours a également été organisé pour l'occasion. Les personnes commandant auprès d'un restaurateur ou d'un traiteur local, auront la possibilité de remporter un pack spécial Saint-Valentin, elles aussi. Le gagnant sera annoncé après un tirage au sort, le 16 février.



Un ensemble d'actions destiné à faire vivre les commerces locaux. "Depuis toujours, nous sommes très attachés à nos commerçants, qui sont nombreux à Soignies", déclare Fabienne Winckel. "Nous multiplions les gestes pour aider, comme on peut, les commerces". Il est vrai que la commune est déjà à l'origine de plusieurs projets. Après les chèques citoyens, l'action tombola ou encore, les chèques cadeaux à gagner, la Ville met la main à la patte pour ses commerçants.

Prochainement, la Ville prévoit de supprimer plusieurs taxes pour les cafés et restaurants, comme elle l'avait déjà réalisé l'année dernière. Un site de vente en ligne a également été créé pour contrer les grandes enseignes.

Le concept de la Soignies box avait déjà remporté un certain succès lors des fêtes de fin d'année.