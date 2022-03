Carlos Leemans n'y avait pas songé au départ mais lorsque certains de ses amis ukrainiens sont venus lui demander d'aider leurs familles et amis restés en Ukraine, l'habitant de Thieusies a directement participé à la création d'une collecte de dons destinés aux ukrainiens restés dans leur pays attaqué, depuis plusieurs jours, par la Russie.

explique Carlos Leemans

Chargés dans des camionnettes, les premiers dons seront amenés jusqu'à la frontière polonaise. Le premier véhicule partira vendredi soir ou samedi matin au plus tard. Ces transferts seront organisés tout les 2 ou 3 jours. "Les dons partent avec des camionnettes jusqu'à la frontière polonaise", explique Carlos Leemans. "Là, il y a une zone où les personnes déchargent les camionnettes et elles chargent le contenu sur des camions qui, eux, vont le plus loin possible. Tous ces chauffeurs sont ukrainiens et travaillent en Belgique. Ici, ils font les trajets gracieusement au vu des circonstances".

Toutes les personnes souhaitant effectuer des dons peuvent le faire dans les deux points de dépôts organisés à cet effet. Le premier se trouve au numéro 56 de la rue de la Saisinne, à Thieusies. Les dons peuvent être déposés dans une petite chapelle située devant la maison. De cette manière, qu'une personne soit présente ou non, les colis peuvent être déposés 24h sur 24. Le deuxième point de dépôt, lui, est la bijouterie Leemans située sur la grand-place de Soignies. Bien que l'ensemble des dons est reçu avec enthousiasme, il est préférable de privilégier les médicaments et les éléments de parapharmacie. "Il ne faut pas tellement amener de nourriture car ils préfèrent en acheter sur place. Ce n'est pas la peine de transporter de la nourriture d'ici jusqu'en Pologne alors qu'ils peuvent en acheter en Pologne. Ce qui est le plus important, ce sont les médicaments (antidouleurs, anti-inflammatoires, désinfectants, compresses, trousse de secours, petit matériel de suture, ...). Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de médecins ou d'infirmières pour travailler donc il faut privilégier les trousses de premiers soins pour faire une sorte de médecine de campagne. Ca et des vêtements chauds".

Par ailleurs, beaucoup de pharmacies ont également adhérées à ce mouvement d'entraide. Après avoir récolté une quantité suffisante de matériel, celles-ci apportent leurs dons aux points de collecte prévus à cet effet.