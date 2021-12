Dans le cadre de cette convention établie entre la Ville de Soignies et la Province du Hainaut, la commune de Soignies se voit octroyer une prime de 33.600 euros pour l’engagement d’un coordinateur ainsi qu’un subside de 43.371 euros pour le préfinancement d’un audit du logement.

Lancée en juin 2017 par le Ministre wallon de l’Energie, la campagne POLLEC3 vise à aider les communes et les groupements communaux wallons à élaborer une politique locale Energie-Climat sur leur territoire dans le cadre de la Convention des Maires.

Initiative européenne, cette convention rassemble les collectivités locales et régionales qui souhaitent améliorer leur efficacité énergétique et augmenter l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leur territoire. C’est dans ce cadre, que Soignies s’engage, à l’horizon 2030, à diminuer de 40% ses émissions de CO2, à augmenter son efficacité énergétique et à accroitre de 27% la contribution des énergies renouvelables.

Pour ce faire, la commune poursuit, depuis la première campagne POLLEC en 2012, des audits énergétiques, des travaux d’amélioration énergétiques (isolation, remplacement de châssis, ...) et des aménagements dans 5 secteurs que sont l’industrie, le logement, le secteur tertiaire, les transports ou encore l’agriculture.

Afin d'avoir une idée plus précise des consommations énergétiques et permettre une comparaison d'une année à l'autre, la Ville de Soignies a élaboré le bilan énergétique de son patrimoine communal. Entre 2006 et 2014, les émissions de CO2 liées au patrimoine Communal a baissé de 18%. La seule source de consommation qui n'a pas baissé est l'éclairage public. Par ailleurs, la Ville ayant réalisé de nouveaux lotissements, l'usage de l'éclairage public a augmenté de 10%. Quant à la consommation d'électricité, celle-ci a baissé de 40% et les émissions de CO2 rejetées par les engins roulants ont diminué de 37%.

Dans cette lancée encourageante, la commune de Soignies est donc soutenue afin de réaliser un audit des logements de son territoire et ainsi définir quelles sont les adaptations à apporter en terme de chauffage et d'éclairage. On pense notamment à une meilleure isolation des bâtiments, au remplacement de chaudières par des appareils de meilleurs rendements, au placement de panneaux solaires ou encore à un "relighting"; soit un remplacement des ampoules existantes par la technologie LED.