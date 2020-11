C'est un beau projet qui est sur le point de voir le jour à Neufvilles (Soignies). Cédric, son épouse Lorine et ses beaux-parents Brigitte et Denis s'apprêtent à ouvrir un club de Padel dans leur village. Pour ce faire, ils souhaitent créer trois terrains indoor dans un hangar déjà existant situé au Chemin des Errauves (à l'arrière de la société Mory Moving). Le projet prévoit aussi l'installation de sanitaires (WC, vestiaires, douches) ainsi que d'une cafétéria de 50 m² pour accueillir les joueurs et les accompagnants.

Car ce n'est pas simplement l'idée d'un petit club de village qui se trame dans la tête des quatre Neufvillois. Il s'agira d'une structure totalement unique dans la région du Centre où aucun club dédié à 100% au Padel n'existe actuellement. Encore moins avec des terrains en intérieur. "Nous voulons proposer quelque chose de différent pour attirer des bons joueurs et même créer une école de jeunes", confie Cédric Pourbaix. "Nous avons déjà des contacts avec des entraîneurs et le projet est déjà bien concret dans notre tête."

Il le sera encore plus dès que la demande de permis pour réaffecter le hanger existant en club de sport sera acceptée. "Tout a déjà été bien réfléchi et nous pensons déjà plus loin alors que le club n'est pas encore ouvert. Nous envisageons en effet d'ajouter un terrain à l'extérieur en plus des trois à l'intérieur. Nous avons la place pour réaliser quelque chose de très chouette. Et il y aura aussi un Club House, avec vue sur les terrains, pour animer le club. Cela permettra de redynamiser un peu le village où il n'y a pas vraiment de structure sportive hormis le football."

L'histoire d'amour entre le Padel, un sport très à la mode et en pleine expansion, et la famille de Cédric a germé en 2018. "Avec mon beau-père Denis, nous avons fait une initiation à ce sport et ça nous a directement plu. Nous avons accroché et j'ai ensuite emmené mon épouse avec moi qui s'est aussi mise à jouer. Puis mes beaux-parents ont eu l'idée de lancer ce projet pour proposer une structure unique."

La petite famille espère pouvoir ouvrir le club et l'accès au terrain dès le printemps 2021.