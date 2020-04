Faute de pouvoir se serrer la main, on se serre les coudes. La Ville et le CPAS viennent de lancer une plateforme d'entraide.

La Ville de Soignies a décidé de rassembler toutes les initiatives solidaires nées dans le contexte de la crise sanitaire afin de venir en aide à toutes les personnes âgées, isolées ou fragilisées. Élaborée en collaboration avec Give a Day, une plateforme en ligne a donc été lancée. Elle permet de recueillir les demandes des citoyens et centraliser les propositions des bénévoles qui peuvent apporter leur aide.

"Depuis le début de la pandémie, on constate que les propositions d'aide en tous genres se multiplient autour de nous sans pour autant être coordonnées", explique la bourgmestre Fabienne Winckel. "Grâce à cette plateforme, nous allons pouvoir avoir une vision plus globale de qui a besoin de quoi et mettre ces personnes directement en relation avec un volontaire".

© DR



Dans les faits, le dispositif va bien au delà d'un simple site internet. Un call center a en effet été mis en place pour répondre à ces demandes spécifiques. "Chaque jour, nous avons une équipe d'assistants sociaux du CPAS qui est mobilisée afin de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les gens dans leur vie de tous les jours. Leur rôle est de mettre les demandeurs en relation avec les personnes qui se sont portées volontaires mais pas seulement. Selon les cas, ils peuvent également faire appel aux services existants comme les repas à domicile du CPAS, le taxi social organisé par l'asbl Le Quinquet,..."

En agissant de la sorte, la Ville et le CPAS de Soignies veulent que toutes les personnes isolées, âgées ou simplement fragilisées par la crise sanitaire puissent trouver l'aide dont elles ont besoin. Un toutes-boîtes sera d'ailleurs distribué la semaine prochaine à toute la population afin que chaque citoyen puisse être tenu au courant de la situation et des aides possibles, et ce qu'il soit connecté à internet ou pas.

Les propositions de bénévolat pourront également répondre à certains besoins du personnel soignant. "Depuis le début de la crise, nous récoltons tous les dons et les redistribuons en fonction des demandes du secteur. Grâce à l'aide des bénévoles, nous espérons pouvoir encore fournir à l'avenir des masques et des visières de protection à tous ceux qui sont confrontés au quotidien à la maladie", conclut Fabienne Winckel.

En pratique :