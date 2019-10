La police est attendue sur les lieux, le parquet considère qu'il pourrait s'agir d'une menace d'attendant.

Vent de panique, ce mercredi matin à Soignies. Une enveloppe contenant de la poudre blanche a en effet été retrouvée dans une salle de sport, située chaussée d’Enghien. Pas question bien sûr de prendre le moindre risque. Les lieux ont été évacués sans plus attendre tandis que les autorités étaient prévenues. Dans un premier temps, c'est la police qui a pris les choses en main avant de laisser place à la protection civile.

Selon les premières informations, l’enveloppe était accompagnée d’un mot. Si l’on peut espérer qu’il ne s’agisse que d’une très mauvaise blague, le parquet considère les faits comme une possible menace d’attentat. "Je n'ai pas été informée de ce volet mais je peux confirmer que la protection civile est arrivée sur place et procède en ce moment aux analyses qui s'imposent. Les choses sont prises au sérieuse et nous espérons obtenir des résultats rassurants aussi rapidement que possible", explique Fabienne Winckel (PS), bourgmestre de Soignies. "Nous ne savons pas encore de quelle substance il s'agit ni si elle est dangereuse."

Dans un premier temps, l'objectif est clairement de lever les doutes. "Ensuite, le parquet prendra le relais et mènera l'enquête. Mais nous agissons par ordre de priorité." À l'heure d'écrire ces lignes, la salle était toujours fermée au public. Elle ne pourra être rouverte qu'une fois la lumière faite sur ces faits.