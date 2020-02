A cause de la peste porcine, beaucoup de camps ne pourront pas être organisés dans les lieux habituels.

Il y a quelques jours, le gouverneur de la province de Luxembourg a pris une nouvelle décision forte dans le cadre de l'épidémie de peste porcine. Il a décidé d'interdire les camps et hikes jusqu'à nouvel ordre dans les zones infectées et d'observation renforcée. Or, beaucoup de mouvements de jeunesse ont pris pour habitude de se rendre dans cette région pour leurs activités organisées au printemps ou en été. Ils vont inévitablement devoir trouver des alternatives. Et pourquoi pas dans le Hainaut ?

Certaines communes sont très favorables à l'accueil de camps sur leur territoire. C'est le cas de Soignies. "Nous possédons déjà pas mal de mouvements de jeunesse à Soignies donc nous souhaitons montrer que nous pouvons aussi être une terre d'accueil", commente la bourgmestre Fabienne Winckel. "Cela pourrait permettre à certains mouvements de trouver une solution après les soucis liés à la peste porcine dans les Ardennes."

C'est dans cette optique que le conseil communal a validé ce mardi soir un règlement communal pour l'accueil des mouvements de jeunesse. "Cela va servir à encadre au mieux l'accueil des mouvements de jeunesse et d'assurer la bonne organisation de leurs camps sur le territoire de l'entité. En amont, le service de la jeunesse a pris contact avec une série d'interlocuteurs de l'entité pour savoir s'ils étaient prêts à mettre une partie de leur propriété à disposition."

"Nous saluons l’initiative de la ville de mettre en place un guide pour les camps qui se déroulent dans notre entité qui rassemble les conseils et règles existantes", réagit de son côté le groupe d'opposition Ensemble qui s'est abstenu au moment du vote. "Par contre, nous ne partageons pas la décision d’établir un règlement communal supplémentaire entraînant des obligations supplémentaires pour les propriétaires et pour les staffs des mouvements de jeunesse."

En parallèle, un guide pratique a été édité pour aiguiller les mouvements de jeunesse intéressés. Il reprend une brève présentation de la commune, une liste des endroits où il est possible d'établir son camp, toutes les règlementations concernant les feux, les déchets, les feuillées, les constructions ou encore l'utilisation de l'eau et du gaz. Mais également une série de bonnes adresses pour profiter de produits locaux et d'activités organisées dans la région.

Pour rappel, la peste porcine ne présente aucun danger pour l’homme. En revanche, il est possible de propager la maladie en ayant été en contact avec un animal infecté ou avec ses excréments. C’est pourquoi une zone du pays est interdite à la circulation en forêt et aux camps et une autre voit les activités en forêt limitées.