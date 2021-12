La crise sanitaire a révélé certains besoins prégnants en termes d'entraide et de solidarité. Après avoir lancé, pendant le confinement, la plateforme participative Impact Days visant à encourager la solidarité, la Ville de Soignies et son Plan de Cohésion Sociale ont souhaité faire un pas supplémentaire en lançant une nouvelle plateforme de bénévolat en ligne, élaborée en partenariat avec Give a Day.

"À Soignies, les forces vives sont nombreuses", explique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. "Nous avons en effet la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif très riche. Nous voulions trouver un moyen pour les mettre en valeur mais aussi faciliter le contact entre ces associations et toutes les personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps pour faire du bénévolat."

Concrètement, Give A Day est une plateforme numérique qui propose aux bénévoles une série d’activités de volontariat locales tout en permettant aux associations de faire appel à des volontaires pour leurs activités.

Au-delà d’une mise en évidence des associations présentes sur le territoire de l'entité sonégienne, la plateforme de volontariat Give A Day donne à ces dernières l'opportunité de défendre leurs activités et actions, qu'elles soient ponctuelles ou régulières, et de trouver des volontaires pouvant renforcer leurs équipes et les aider à concrétiser leurs projets.

En pratique, chaque bénévole peut avoir accès à une liste d'actions de volontariat. Il peut filtrer l'offre en fonction de sa localisation, de ses centres d’intérêts et de ses compétences. Les associations, quant à elles, peuvent publier une offre de service, recruter des volontaires et ensuite gérer cette collaboration en toute simplicité via la plateforme.

Des ateliers de formation seront proposés prochainement aux membres des associations souhaitant s'inscrire sur cette plateforme afin de les aider à prendre connaissance de l'ensemble des fonctionnalités de ce nouveau site mis à leur disposition gratuitement. "Via la mise en ligne de ce nouvel outil, nous souhaitons développer le bénévolat et l'aide de proximité tout en encourageant l'engagement concret des Sonégiens auprès du monde associatif" », conclut la bourgmestre.

Quatre communes adhérentes dans la région du Centre

Soignies n'est pas la première commune de la région du Centre à utiliser la plateforme Give A Day. Braine-le-Comte, Seneffe et Écaussinnes ont précédé la Cité des Carriers sur la plateforme cette année.

Mais la mayonnaise n'a pas encore pris, au regard des annonces déjà publiées sur les plateformes respectives des différentes communes. On en compte une seule à Écaussinnes, trois à Seneffe et quatre à Braine-le-Comte. Difficile de faire venir les bénévoles sur une nouvelle plateforme alors qu'un célèbre réseau social américain concentre les échanges, dont les appels à volontaires et les propositions de service. Un autre défi est de convaincre les associations de s'inscrire sur la plateforme et de surmonter certaines appréhensions. Et ce n'est pas encore gagné.