Cela fait presque 10 ans que Soignies a été labellisée Commune du commerce équitable. Un label qui marque l'engagement d'une commune à soutenir les produits issus de filières respectueuses des producteurs, de l'environnement…Tous les deux ans, les responsables du label, soutenu par Oxfam, Maya, Fairtrade Belgium et la coopération belge au développement, assurent le suivi en mesurant l'engagement de la commune au "Fair-ô-mètre".

Cet outil doit mesurer l’impact de l’engagement d’une ville en faveur d’un commerce juste et respectueux de la planète ainsi que des êtres humains et a pour but de fixer à ses adhérents de nouveaux objectifs. Les communes obtiennent une note de A à D.

Et la Ville de Soignies tire plutôt bien son épingle du jeu, présentant cette année un score général A, soit le score maximal. Erigée en commune exemplaire en matière de commerce équitable dans ses actions de sensibilisation, les initiatives de la Ville de Soignies sont aujourd’hui une véritable source d’inspirations pour d'autres communes labellisées.

Cette années, durant la semaine, ou plutôt la dizaine du commerce équitable du 6 au 16 octobre, différentes activités de sensibilisation se dérouleront, comme un atelier à la découverte de la fabrication du chocolat, une dégustation de produits équitables à la halle aux saveurs, une balade gourmande ou encore un atelier pour apprentis cuistots. Les animations auront lieu dans différents villages de l'entité sonégienne. Toutes les informations sont sur le site de la ville de Soignies et les réservations se font via l'office de tourisme (tourisme@soignies.be).