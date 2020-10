Le flow et inimitable et les sonorités positives de Melfiano sont de retour. Le rappeur de Soignies vient de sortir son deuxième album. Et il s'annonce déjà comme une véritable dose de positivité, de spontanéité et de réalisme. Avec ce disque baptisé, Melfiano partage ses émotions et ses expériences de vie dans un univers musical riche et varié., pointe son manager.

Dans ce second album, le Sonégien a une nouvelle fois collaboré avec El Gaouli, producteur français qui a notamment travaillé avec Kool Shen et Keny Arkana. De quoi mêler une énergie instrumentale colorée et positive avec des textes aussi bien introspectifs que mêlés d'humour et d'autodérision. Et la formule fonctionne. La preuve avec le clip de Touche d'espoir qui a été visionné plus de 60 000 fois sur YouTube.

Il s'agit du deuxième album mais déjà du troisième disque pour le rappeur de 32 ans. Voyage en sac à dos a été son premier album sorti en avril 2018, relevé de quelques collaborations avec d'autres rappeurs belges comme James Deano, Convok, Youssef Swatt's, KLM, Fakir et l'Hexaler. Ce disque a été suivi dix-huit mois plus tard d'un EP de 10 titres intitulé Café noir, un avant-goût de son deuxième album.

En parallèle, Melfiano s'est attaché à mettre en vidéo plusieurs de ses titres. Dans le clip d'Où ça mène, on reconnaîtra notamment le centre-ville de Mons tandis que Dernier jour met en scène un accident avec la complicité d'une ambulance du Roeulx. Ces différents clips et tous les titres de son nouvel album sont à découvrir sur sa page YouTube.