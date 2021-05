L’annonce vient d’être publiée, et elle sollicite déjà pas mal de questions. En effet, un avis à la population a été placé sur un terrain dans la zone d’activité économique de Soignies et de Braine-le-Comte. Electrabel a demandé un permis unique pour la construction et l’exploitation de trois éoliennes accompagnées de leurs auxiliaires, d’une cabine de tête et de chemins d’accès. Des aires de montages et la pose de câbles électriques sont également à prévoir dans la zone.

Une réunion au préalable est donc organisée afin d’encourager la participation de la population. Covid oblige, elle sera virtuelle sous forme d’une présentation vidéo mise en ligne. Cette dernière sera disponible les 8 et 9 juin prochain, via le lien internet www.engie-electrabel-rip-soignies-braine-le-comte.be. "Toute personne peut consulter aux deux communes du projet mentionné la copie de la retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne sur rendez-vous", précise l’avis à la population.

Au total, quatre communes ont été épinglées comme susceptibles d’être affectées par le projet. Il s’agit de Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes et Rebecq. Cette présentation vidéo a pour objectif de permettre au demandeur de présenter son projet, mais aussi d’informer le public pour que celui-ci puisse émettre des observations ou suggestions concernant le projet.

"Toute personne peut dans un délai de 15 jours suivants le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, soit jusqu’au 24 juin 2021, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au collège communal d’une des deux communes, en y indiquant son nom et adresse", ajoute l’avis.

Une copie doit également être dressée pour le demandeur de projet, ici Electrabel. Les personnes de référence pour d’autres informations sont, pendant ces deux jours de 8h à 17h, Séphanie Masschelein et Tanguy De Jaegere, joignables par téléphone au 02/7467826.