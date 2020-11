Depuis le début de ce deuxième confinement, l’administration communale et le CPAS de Seneffe proposent un numéro de téléphone gratuit (0800/11 837). Cette ligne verte a pour but d'offrir aux citoyens un service d’écoute pour tenter de répondre au mieux à leurs divers besoins ou de les orienter vers les services les plus appropriés pour leur apporter l’aide souhaitée. Mais la commune de Seneffe a décidé d'aller encore plus loin pour ceux qui n'oseraient pas prendre l'initiative de téléphoner.

Le service du Plan de Cohésion Sociale propose désormais le service "SOS papote". C'est simple et c'est gratuit. "Vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un peu de soutien, d'un peu de réconfort en cette période compliquée, vous pouvez, en toute discrétion, nous transmettre ses coordonnées téléphoniques. Nous prendrons contact avec cette personne pour un échange téléphonique, convivial et chaleureux", commente le PCS.

Il suffit pour cela de contacter directement le PCS par mail ou téléphone et d'expliquer la demande. Des assistants sociaux se chargeront ensuite de prendre contact avec les personnes renseignées. Les citoyens qui désirent discuter directement eux-mêmes peuvent aussi évidemment le faire.

"La deuxième vague de l'épidémie nous touche à nouveau très durement", poursuit le PCS. "Elle oblige chacun d’entre nous, une nouvelle fois, à redoubler de prudence, à garder ses distances, à rester chez soi et à éviter tout contact amical, convivial pourtant indispensable au « moral » et à l’équilibre psycho-social en général. Tous ces gestes indispensables pour vaincre ce virus risquent de provoquer encore un peu plus d'isolement et de détresse morale."

Coordonnées :

Mail: pcs@seneffe.be

Téléphone en journée de 8h à 16h30 : 0478/66.55.35 - 0494/53.24.94