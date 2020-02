Jusqu'ici, les socialistes n'avaient pas eu de propos forts à l'encontre de cette démarche juridique.

Le dossier aura définitivement fait couler beaucoup d’encre. Ce mardi soir lors du conseil communal de La Louvière, la situation de cette maman isolée ayant eu la visite des huissiers et contrainte de payer une facture de 600 euros pour une note impayée de quatre euros de frais de garderie a une nouvelle fois conduit au clash entre les socialistes et le PTB.

Le sujet a régulièrement été abordé ces derniers mois, tant au niveau de la ville via le conseil communal qu’à d’autres niveaux de pouvoir, notamment au parlement wallon. Les socialistes louviérois étaient jusqu’ici toujours restés sur la même ligne de défense, à savoir : les procédures ont été respectées et il s’agit d’un cas malheureux, certes, mais aussi et surtout isolé.

Quelques mesures avaient été annoncées afin d’éviter que pareille situation ne se reproduise. Mais ce mardi soir, l’Union Socialiste Communale (USC) semble avoir revu sa position afin de la durcir. "Dans ce dossier, le PS tient à souligner sa totale opposition quant aux agissements des huissiers qui n’ont nullement tenu compte de la situation financière de la citoyenne pour une dette initiale de quatre euros et qui s’élève désormais, intégrant les frais d’huissiers, à 611 euros !", peut-on lire dans un communiqué.

"Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe qu’une dette aussi dérisoire soit-elle doit être honorée mais il est scandaleux que les huissiers chargés de recouvrer la créance profitent de la situation du citoyen en difficulté pour réclamer des frais excessifs." Des propos forts qui tranchent nettement avec ceux tenus en séance publique ces derniers mois puisque jamais la majorité PS-Ecolo n’avaient ouvertement et clairement dénoncer la démarche. La pression médiatique aurait-elle penché dans la balance?

"À La Louvière, jamais aucune saisie mobilière dans le cadre de frais extra-scolaire dus n’a été réalisée. Le PS travaille quotidiennement à l’émancipation des familles et de nos enfants. Une telle pratique irait totalement à l’encontre de la vision portée. La PS active systématiquement l’ensemble des leviers nécessaires pour lutter contre la précarité et réaffirme clairement le rôle essentiel du CPAS comme moteur de cette politique de lutte et d’émancipation."

Si le CPAS a effectivement été sollicité pour venir en aide, à posteriori, à cette maman, la facture reste due et le traumatisme lié à l’envoi d’huissier pour une facture impayée de quatre euros, dont la maman n’avait pu prendre connaissance puisque ses courriers étaient détruits par son ex-compagnon, reste probablement bien réel.