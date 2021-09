Une nouvelle fois, la Ville fait capoter un projet privé ambitieux, déplore Olivier Destrebecq. Pour la clause Orban, vraiment?

"C'est une grande déception, mais c'est surtout une incompréhension totale." Quelques heures après un coup de fil du bourgmestre de La Louvière lui annonçant l'irrecevabilité de son projet de nouveau stade sur le site du Tivoli, le président de la RAAL Salvatore Curaba n'a pas encore digéré cette fin de non-recevoir, d'autant que les échanges pour trouver un terrain d'entente étaient toujours en cours. "On avait répondu à leur courrier de manière très volontaire et très positive et nous avions une réunion ce vendredi. Ça me semblait évident d'attendre cette réunion avant de se prononcer. C'est un peu bizarre et je me demande si la clause Orban est vraiment le problème."

La clause Orban, c'est ce qu'a invoqué la Ville pour déclarer irrecevable le dossier de la RAAL. Cette clause prévoit que la Ville, à qui la famille Orban a cédé les terrains du Tivoli, s'engage à "ne jamais céder tout ou partie du fonds de cette plaine des sports à une société déterminée pas plus qu’à un particulier de manière qu’elle reste en tout temps accessible à toutes les sociétés sportives indistinctement."

"La clause Orban, on y répondait favorablement, peut-être pas à 100%, mais à 80%", rétorque Salvatore Curaba, qui n'entend pas encore dévoiler comment il comptait globalement la respecter. Et de douter que cette fameuse clause est la vraie raison du refus. "Je m'interroge, je pense que nos demandes, par rapport à l'investissement que la RAAL effectuait (NDLR: 16 millions €) étaient dérisoires."