Ils devront réaliser des défis funs et colorés tout au long de leur périple.

Un rallye un peu particulier prendra son départ de Seneffe le 17 juillet prochain. Le "Budapest Rally" propose en effet des défis funs, déjantés et colorés aux participants qui devront en réaliser le plus possible pour marquer des points. Un couple, originaire de Casteau, a décidé de prendre part à l’aventure pour la seconde fois consécutive. Ils ajouteront à l’événement un aspect caritatif puisque des dons seront faits à l’association Natur’All Animal Rescue à l’issue du rallye.