Triste anniversaire pour le monde culturel. Ce samedi 13 mars, cela fera exactement un an que ce dernier a fermé ses portes pour attendre, encore et toujours, de réelles perspectives de reprises. Si la fête aura un goût amer, le coup sera tout de même marqué : dans le cadre de l’opération Still Standing for Culture, le centre culturel de La Louvière, Central, organisera un muséum de la culture vivante ce samedi. Avec humour et ironie, des visites guidées seront proposées par les "experts" de Central pour faire découvrir ce qu'était la culture avant.

En collaboration avec la compagnie des Mutants, Central invitera son public à marquer son soutien à la culture à travers une action symbolique. "Central proposera de visiter le Théâtre de La Louvière transformé pour l'occasion en musée consacré aux arts vivants. Avec ses 16 000 m² de salles vides, près de 1200 sièges inoccupés, d’ateliers créatifs poussiéreux, de salles de projection désertes, une infrastructure technique et logistique de pointe à l’arrêt, le Muséum nous rappellera à la culture dans sa forme millénaire, où la performance d’artistes en présence d’un public était possible."

En pratique, des visites guidées sur réservation seront proposées au public : de 14 heures à 18 heures, par groupes de quatre et dans le respect des règles sanitaires, les membres de l'équipe de Central s'improviseront guides d'un jour pour faire découvrir la culture comme elle était pratiquée avant. "On y fera l’évocation du public, des spectacles, des expositions à travers des saynètes, des documents d’archives, des montages vidéo, des photographies, etc.", précisent encore les équipes de Central.

Par ailleurs, une file d'attente géante de 100 personnes sera symboliquement formée, sur la place Communale de La Louvière, devant le théâtre, dès 15H00. "L’objectif de cette journée est de tenter de revivre un moment culturel tous ensemble, et de dire à quel point nous souhaitons retrouver cette époque déjà lointaine… De rappeler qu’il y a urgence à défendre la culture comme bien commun, et l’accès à la culture comme droit fondamental au même titre que l’accès aux soins, à l’éducation ou à la justice."

Les participants au Muséum devront se munir gratuitement d’un ticket via la billetterie de Central. De même, pour pouvoir intégrer la file d’attente symbolique, une inscription est obligatoire via le formulaire disponible sur le site de Central.