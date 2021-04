Laissés sur le carreau par le gouvernement, les acteurs du milieu culturel poursuivent leur mobilisation dans le cadre du mouvement Still Standing for Culture. Le centre culturel louviérois Central, en collaboration avec la Compagnie des Mutants et un collectif d’artistes, ne fera pas exception et ouvrira, ce samedi 1er mai, les portes du théâtre de La Louvière.

Pour marquer le coup, Central proposera un atelier de création de masques sanitaires en carton, et trois courtes représentations de spectacles qui devraient ravir petits et grands. Les activités, évidemment menées en respectant strictement les règles de distanciation, seront gratuites et limitées à un nombre réduit de personnes.

"Derrière cette manifestation, la volonté est d'affirmer haut et fort que les lieux culturels ne sont pas des lieux de contamination", précise-t-on du côté de Central. "Pourquoi dès lors les maintenir fermés et mettre par conséquent tous les métiers de la culture, des techniciens aux artistes, sur le banc de touche ?"

Bien décidé à "se déconfiner", le secteur culturel a multiplié les initiatives des derniers mois afin de se rappeler au bon souvenir du gouvernement. "Ces actions visent à dénoncer l'inégalité́ de traitement injustifiable et inacceptable, que subissent les lieux culturels par rapport aux mesures appliquées par le gouvernement face à la situation épidémiologique. Aucune donnée empirique ne permet d’établir que la reprise des activités du secteur culturel représenterait un danger pour la santé de la population"

Pour Vincent Thirion, directeur de Central, "il est urgent de rappeler que l’accès à la culture est un droit fondamental, au même titre que l’accès aux soins, à l’éducation ou à la justice." Les citoyens intéressés de participer à l’atelier de création sont invités à s’inscrire en ligne ou via 064/21 51 21. De même, pour assister à l’un ou l’autre spectacle, une inscription est nécessaire.